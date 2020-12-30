İki akademisyenin gurur veren başarısı

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, dünyanın en etkili bilim insanları listesi hazırlandı. 1996- 2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelendi. Bunun sonucunda dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Bilim insanlarının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.Türkiye'den 857 bilim insanının bulunduğu listede, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ile İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Duygu Türker Özmen de yer aldı. Prof. Dr. Hepbaşlı ve Prof. Dr. Özmen, bilim dünyasında, yayınların ve atıfların çok büyük önemi olduğunu belirterek, böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti.Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'nın çalışmaları; enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor. Prof. Dr. Duygu Türker Özmen, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği, çevre yönetimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve örgütler arası ilişkiler gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül sahibi olan Prof. Dr. Özmen'in yürütücü olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve kurumsal işbirliği projelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını, bildirisi, makalesi, kitabı ve kitap bölümü de bulunuyor.