Bugün Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihinden itibaren yeniden uzatıldı. Pandemi sürecinin vatandaşların üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik birçok ödenek bulunurken öte yandan bu kısıtlama da yine işçi ve işveren haklarını bu süreçte korumaya yönelik geçici yasa olarak uygulamaya geçmişti. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
İşten çıkarma yasağının 17 Ocak 2021 tarihinde sona ermesi öngörülürken salgının son durumuna karşı yapılan değerlendirmelerle beraber fesih kısıtının 2 ay daha uzatılacağı ifade edildi…
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Koronavirüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 Ocak tarihine ertelenmişti.