Bugün Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihinden itibaren yeniden uzatıldı. Pandemi sürecinin vatandaşların üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik birçok ödenek bulunurken öte yandan bu kısıtlama da yine işçi ve işveren haklarını bu süreçte korumaya yönelik geçici yasa olarak uygulamaya geçmişti. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağının 17 Ocak 2021 tarihinde sona ermesi öngörülürken salgının son durumuna karşı yapılan değerlendirmelerle beraber fesih kısıtının 2 ay daha uzatılacağı ifade edildi…