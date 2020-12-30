İzlenme rekorları kıran başkatipten yeni video

Ankara 46. Noter Başkatibiyken 2018 yılında yıl sonu evrak mühürlerken çektiği "Müdür beyin yeşil kürkü" videosuyla sosyal medyayı sallayan 20 yıllık noter katibi Selma Öncül, 2020 yılının son gününde de türkü eşliğinde çalışırken video kaydetti. Önceki yayınladığı video 3 gün de 1 milyon 200 bin kişi tarafından izlenen ve yoğun ilgi nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kalan Öncül, 2021 öncesi de Rumeli türküsü "oğlan oğlan" ile evrakları mühürledi.

YIL SONU DEFTER TASDİK YOĞUNLUĞU

Afyonkarahisar ve Ankara'nın ardından İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde görev yapan başkatip Selma Öncül, yıl sonunda defter tasdiki yaparken kaydettiği videoyu önce arkadaşlarıyla daha sonra da sosyal medya hesabından paylaştı.

"GENÇLERİN ÖNÜ AÇILSIN"

Selma Öncül de bu yıl çektiği videoyu sosyal medya hesabından "bu yılla birlikte videolarıma da artık son veriyorum. Gençlerin önü açılsın az. Videolarım vesilesiyle siz güzel insanları tanıdım, hepinizden, hoşgörünüzden ve o güzel bakış açınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kusurum olduysa affola. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Rabbim sağlık versin inşallah. Hoşkalın" mesajıyla paylaştı.

Noterler yıl sonunda sabahlara kadar çalışarak defter tasdiki yapıyor. 50 sayfa ile 10 bin sayfaya kadar olan defterlerin sayfaları tek tek mühürleniyor. Noter katipleri biz daha hızlıyız diyerek birbirlerine video gönderiyor.