İzmir’de 6 günde 29 zehir operasyonu, 76 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından kent genelinde son 6 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bir rapor paylaşıldı. 29 operasyonda toplam 76 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı. Operasyonlarda 3 kilo 116 gram esrar-skunk, 17 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 17 bin 264 yeşil reçeteli hap, 8 gram kokain, 1 gram eroin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın göreve geldikten sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına karşı adeta savaş başlattı. 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile hareket eden İzmir polisi uyuşturucuya ulaşılabilirliği sıfıra indirmek için mücadele ediyor. İzmir'de başlattığı Narko-Alan Projesi ile tüm Türkiye'ye örnek olan Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla narkotik polisleri gece gündüz çalışıyor.

REKOR OPERASYON

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından 21-27 Aralık tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 günlük uyuşturucu raporu paylaşıldı. Toplam 29 operasyonda 3 kilo 116 gram esrar-skunk, 17 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 17 bin 264 yeşil reçeteli hap, 8 gram kokain, 1 gram eroin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 440 lira, 140 dolar ve 100 avroya el konulan operasyonlarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, 62 fişek ve 7 şarjör de bulundu. Yakalanan 76 şüpheli hakkında işlem yapılırken 19 şüpheli de tutuklandı.