İzmirli polis koronavirüs kurbanı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 48 yaşındaki polis memuru Abdul Çetin Köse geçtiğimiz mayıs ayında başta akciğerindeki rahatsızlık olmak üzere çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

7 aydır tedavi gören evli iki çocuk babası Köse, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Doktorların tüm çabalarına karşın Köse kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Köse'nin ölümü başta emniyet camiası olmak üzere ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Köse Gaziemir Sarnıç Mezarlığı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından Köse'nin vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınlandı.