KADEM'den Aylin Sözer açıklaması: Şiddete karşı büyük bir mücadele vermek zorundayız

Maltepe'de hunharca katledilen öğretim görevlisi Aylin Söner, Malatya'da eşi tarafından öldürülen Selda Taş ve İzmir'de oğlu tarafından hayattan koparılan Betül Tuğruk hakkında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bir açıklama yayımladı. KADEM açıklamasında şunları kaydetti:

"BİR EĞİTİMCİYİ BİR ANNEYİ KAYBETTİK"



"Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak, çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" diyen Aylin Sözer ve çocukları ile birlikte geleceğe dair hayalleri olan Selda Taş canice katledildi. Bir eğitimciyi ve bir anneyi daha kaybettik."

"HERKESİ BİLİNÇLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"



"Canilerin yargılanıp hak ettikleri cezaları almaları, adaletin tesisi ve vicdanların sükun bulması için şart ise de kadına yönelik şiddetin tümüyle ortadan kalkması için yeterli değildir. Hukuku destekleyecek toplumsal bilincin oluşması için elbirliğiyle gayret göstermeliyiz. Küfür ve hakaret ile başlayan, şiddet ve cinayet ile sonlanan tüm bu olayların önlenmesi, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın katledilmesiyle içimize düşen acının, başka acılarla çoğalmaması için şiddet ve şiddete giden tüm yolları kapatmak üzere herkesi bilinçli olmaya davet ediyoruz."

"ŞİDDETE KARŞI BÜYÜK BİR MÜCADELE VERMEK ZORUNDAYIZ"



"Bugün şiddetin acımasız yüzüne bir kez daha şahit olduk. İzmir'de yaşayan Betül Tuğluk, 25 yaşındaki oğlu tarafından katledildi. Daha fazla hayat yitip gitmeden toplum olarak şiddete karşı büyük bir mücadele vermek zorundayız."