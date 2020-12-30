Kafasına taşla vurarak öldürmüştü! Haksız tahrikten 20 yıl hapse çarptırıldı

Bağcılar'da miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kardeşi Behzat Taban'ı (54) aracında kafasına taş ile vurarak öldüren ve daha sonra Arnavutköy'de aracı yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İsmail Taban, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık savunmasında, "Hastaneden geldim o yüzden takım elbisemi giyemedim. Çok pişmanım" diye konuştu.



Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS'le tutuklu sanık İsmail Taban, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanık tarafından olayda kullanılan aracın zararının giderildiği ve sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması, tutuklu sanığın mevcut delil durumu, katalog suç olması, kaçma şüphesinin olması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.



'ÖLDÜRME KASTIYLA YAPMAMIŞTIR'



Tutuklu sanık İsmail Taban'nın avukatı, " Müvekkilim belli bir yaşta olan birisidir. Öldürmek kastından söz etmek mümkün değildir. Maktul kardeşidir, kendisine sarf edilen haksız sözler üzerine tuğlayla vurmuştur. Ancak bunu da öldürme kastıyla yapmamıştır. 'Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse' maddesi gereğince cezalandırılmasının değerlendirilmesi gerekir. Mala zarar verme suçu yönünden katılan şirketin zararını giderdik. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

'HASTAHANEDEN GELDİM, O YÜZDEN TAKIM ELBİSEMİ GİYEMEDİM'



Sanık İsmail Taban ise savunmasında, "Hastaneden geldim o yüzden takım elbisemi giyemedim. Çok pişmanım keşke böyle bir şey olmasaydı, takdir mahkemenindir" dedi.



'TEK BAŞINA İŞLEMESİ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR'



Aile avukatı savunmasında, "Sanığın böyle bir cinayeti tek başına işlemesi yaşı itibariyle mümkün gözükmüyor. Tasarlayarak ve canice işlenmiş bu cinayeti tek başına işlemiş olduğunu düşünmüyoruz. Sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. Şikayetimiz devam ediyor, cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



'20 YIL HAPİS CEZASI'



Mahkeme heyeti, İsmail Taban hakkında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, sanığın 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hazırladığı iddianamede İsmail Taban'ın kardeşinin yaraladıktan sonra hastaneye gitmek yerine araçla birlikte maktulü evine götürmesi dikkate alındığında beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve kastının öldürmeye yönelik olduğu belirtildi. İddianamede Taban'ın arasında husumet bulunduğu kardeşine künt cisimle vurarak öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedi, bulunduğu araçla birlikte yaktığı anlatıldı.

İsmail Taban'ın öldürme eylemini maktulün kendisine hakaret etmesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediğinin kabulünün gerektiği de belirtilen iddianamede İsmail Taban'ın "haksız tahrik altında kardeşini öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "yakarak mala zarar verme" suçundan da 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi.