Kahraman sağlıkçılara hüzünlü veda

Karabük Safranbolu'daki devlet hastanesinde yoğun bakım sorumlusu olarak görev yapan Nihal Karakaş (43) koronavirüse yenik düştü. Karabük'te Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Karakaş için Safranbolu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Nihal hemşirenin cenazesi yapılan duanın ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları içerisinde Merkez Cami'ye getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakaş toprağa verildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yiğit de (66), koronavirüsle 10 gün süren mücadelesinde yenik düştü. Yiğit'in cenazesi, görevli olduğu hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Dereli ilçesine gönderildi.Uzm. Dr. Mustafa Yiğit'in 65 yaşını geçmiş olmasına rağmen özel izin alarak pandemiyle mücadele için çalıştığı öğrenildi. Bursa'da, koronavirüsten önceki gün hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş (52) için görev yaptığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Durmuş'un yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Çalıştığı hastaneye Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Yılın Hekimi' seçilen Durmuş'un cenazesi İstanbul'da defnedilecek.