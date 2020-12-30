Kahvehaneye çevrilen dairede 27 kişi kumarda yakalandı

Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu caddesinde bulunan bir binanın 2. Katında kumar oynandığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerekli izinleri alarak yapmış oldukları operasyonda, içeride kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca C.Ş isimli bir kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Dairede yakalanan 27 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Ayrıca C.Ş. isimli kişiye kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.