Kan bağışında örnek ilçe

Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyalarına Şanlıurfa'nın nüfus ve coğrafi yapısıyla en büyük ilçesi olan Siverek'te vatandaşlar ilgi gösteriyor.

2019 yılı sayımıyla birlikte 260 bin 970 nüfusuna ulaşan Siverek ilçesi her yıl düzenlenen kan bağış'ına önemli katkı sunuyor.

Siverek Kızılay Şubesi Sami Karahan, Türkiye'de genelinde il ve ilçeler arasında Siverek ilçesi olarak 4 yıllık kan bağışında iyi bir konumda olduğunu gösteren verileri paylaştı.

4 YILLIK KAN BAĞIŞINDAKİ VERİLER ŞÖYLE;

2017 yılında 2 bin 852 ünite kan bağışı

2018 yılında 3 bin 665 ünite kan bağışı

2019 yılında 4 bin 108 ünite kan bağışı

2020 yılının son verileri ise 4 bin 338 ünite kan bağışı yapılmıştır.

Karahan, "Kan bağışında birçok ilçe ve nüfus itibariyle bazı illerin de üstünde bir kan bağışı yapılmıştır, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kan bağışında duyarlılık gösteren bir ilçeyiz, bu güne kadar desteklerini bizden esirgemeyen herkese Türk Kızılay'ı adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KOVİD-19 SALGIN'INDA KAN BAĞIŞINA İLGİ ARTTI

Kızılay olarak Korona virüs salgınından dolayı kan stoklarında azalma yaşandığını söyleyen Karahanlı, "Kızılay Şanlıurfa Şubesi ilçemizde belirli periyotlarla kan bağışı kampanyası düzenliyor, 4 yıllık verilerde de her yıl kan bağışında artış yaşandığını görüyoruz, 2020 yılında ülkemizde görülen Koronavirüs salgınında stoklardaki azalmadan dolayı halkımız kan bağışına duyarlılık göstererek düzenli bir şekilde kan bağışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.