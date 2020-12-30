‘Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi’ düzenlenen törenle açıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle katıldığı törende; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altınsu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, STK temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.



EROĞLU: GELECEK KUŞAKLARA SUNULACAK



Törende açılış konuşmasını yapan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Açılışını yapmakta olduğumuz müze, ülkemiz kalkınmasının en önemli yapı taşlarından olan bu havzada hayatlarını vakfedenler anısına 'Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi' adıyla gelecek kuşaklara sunulacaktır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve maden şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Projenin kabul edilmesinden sonuçlandırılması aşamasına kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Zonguldak ve ülke madencilik camiası için hayırlı olmasını dilerim. İş kazası sonucunda aramızdan ayrılan Soner Dağlıoğlu kardeşimizi rahmet ve şükranla anıyor, ailesi ve mesai arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi.





UÇAR: HATIRALARI YAŞATMAK ZORUNDAYIZ



AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yerli taşkömürünü çıkartmakta önemli rol üstlendiğine vurgu yaptı.

Uçar, "Açıkçası kurum bünyesinde yıllardır çalışan, emek veren gayret eden ülke ekonomisine katkı sağlamak için alın teri döken bir sürü yakınımız var. Ben de bir madenci çocuğu olarak bu kürsüden hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kuruluşun bünyesinde şehrimizde çok dramatik olaylar yaşadık ama 1983 yılında Kandilli faciası ve 1992 yılındaki Kozlu facialarını unutmuyoruz. Bu yüzden bu kurum bünyesinde yaşanan hatıraları biz yaşatmak zorundayız, yaşamak zorundayız" diye konuştu.





TUTULMAZ: İLİMİZİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK EDECEK



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da maden müzesi ile TTK Taşkömürü Eğitim Ocağı'nın bütünlük arz ederek yeniden düzenlenerek çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından 'Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılışı yapılırken, ardından protokol üyeleri müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.