Kentsel dönüşüm bitti! 796 daire sahiplerini buldu!

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 796 konut için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Hak sahipleri, deprem standartlarına uygun, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve otoparkı olan konutlara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da bu heyecana ortak oldu. İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda ilk kurayı Başkan Usta çekti. Usta, kura çekiminde ilk daire sahibinin evine çay içmeye gideceği sözünü verdi.

"BİZ DE DUYGULANDK"

Başkan Usta, "Sarıgöl konutları 2013 yılında temeli atılmış olan fakat bazı aksaklıklardan dolayı tamamlanamayan bir projeydi. Bugün kura çekimiyle 796 konutun hak sahipleri buranın dokusuna, kültüne uygun bir şekilde yaşayacaklar. Bu proje güzel, konforlu ve güvenli. Ayrıca yüzme havuzları, spor salonları ve yeşil alanları bulunan bir yaşam alanı oldu. Sarıgöl Mahallemiz, en geri kalmış ve ücra bir mahallemizdi. Güvenli bir bina ve mahalle olarak hizmete alınmış olması da ayrıca memnuniyet verici bir durum. Buradaki vatandaşlarımız, bu konutların tamamlanmasını uzun süredir bekliyordu. Kura çekilirken duygulanmaları, kuşkusuz bizi de duygulandırdı" dedi.

"5 BİNE YAKIN KONUT TAMAMLADIK"

Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın önemsediği ve startını verdiği projelerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Usta, "Diğer projeler de hızlı bir şekilde devam edecek. Bu zor ve meşakkatli bir proje oldu. Bugüne kadar yaklaşık 5 bine yakın konut tamamladık. Bununla beraber şu an yapımı devam eden 3 bin 383 konut projesi var. Bir kısmı 2021 yılında diğer bir kısmı 2022'nin başında inşallah bitecek" diye konuştu.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kura sonucu dairesi belli olan hak sahibi Mehdi Soykan, "Bugün sabrımızın meyvesini alıyoruz, memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes arzu ettiği gibi güzel kuralar çekmiştir" dedi. Ertan Tunç ise, "İnşallah beklediğimize değer, rahat ederiz. Çoluk, çocuğumuz rahat eder. 2. sınıfa giden bir kızım var. Onunla birlikte oturacağız. Allah nasip ederse, iyi olur inşallah" ifadelerini kullandı.