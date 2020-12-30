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’de kaçak içki operasyonu

'de yılbaşı öncesinde 5 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 372 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:13 ABONE OL
Kırşehir’de kaçak içki operasyonu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde sahte içki üretildiği ihbarını değerlendirerek, farklı mahallelerde 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Evlerin odalarında bekletme, damıtma sistemlerinin olduğunu tespit eden ekipler, yapılan aramada sahte olarak üretildiği belirlenen 372 litre el yapımı alkol, 10 litre etil alkol, 5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ve anason yağı, 1 terazi, 15 serum kablosu ile 2 ruhsatsız tüfek ve 36 fişek ele geçirdi.

Ekipler, kiraladıkları 5 evde sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen O.C. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ürettikleri sahte içkileri su ve gazlı içecek şişelerine doldurarak piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.

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Kırşehir’de kaçak içki operasyonu
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