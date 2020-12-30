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Kısıtlamada eğlenceye devam ettiler

’da sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu tespit edilen 3 gazinoya yapılan baskınlarda 82 kişiye idari para cezası kesildi. Gazinolardan ikisinin daha önce mühürlenip kapatıldığı ancak mührün kırılıp tekrar faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:52 ABONE OL
Kısıtlamada eğlenceye devam ettiler

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu tespit edilen 3 gazinoya yapılan baskınlarda 82 kişiye idari para cezası kesildi. Gazinolardan ikisinin daha önce mühürlenip kapatıldığı ancak mührün kırılıp tekrar faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Covid-19 denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 3 gazinonun açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda gazinolarda bulunan 82 kişiye, 'Sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerlerinde sigara ve alkol kullanıldığı, canlı müzik yayını yapıldığı da belirlendi. İş yerleri mühürlenip kapatılırken, 2 iş yeri sorumlusu hakkında 'Mühür bozma' suçundan, 1 iş yeri sorumlusu hakkında ise 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' maddelerinden adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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Kısıtlamada eğlenceye devam ettiler
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