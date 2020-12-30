‘Kısıtlamalar sonuç veriyor, Tedbirlere uyalım’

Türkiye'de dün 183 bin 117
Kovid-19 testi yapıldı,
15 bin 805 kişinin
testi pozitif çıktı,
253 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı
20 bin 388, hasta sayısı
2 bin 783, ağır hasta
sayısı 4 bin 191 oldu. 21
bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/
karantinasının sona ermesiyle
iyileşen sayısı 2 milyon
58 bin 437'ye yükseldi.
Hastalarda zatürre oranı
yüzde 3.8 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı
Fahrettin
Koca,
"Aktif vaka sayısında düşüş
devam ediyor. Düşüş hızında
yavaşlama olsa da ağır hasta
sayımız da düşmeye devam
ediyor. Kısıtlamalar sonuç
veriyor. Aşıdan da sonuç
alana kadar sabırla
tedbirlere uymalıyız"
dedi.
ANKARA
Annesinden iki hafta sonra Kovid-19'a yenik düştü
Denızli
Pamukkale'de özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun (70) da 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 20 gündür tedavi altında olan 1 çocuk babası Türkoğlu'nun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu.