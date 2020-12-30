‘Kısıtlamalar sonuç veriyor, Tedbirlere uyalım’

Türkiye'de dün 183 bin 117Kovid-19 testi yapıldı,15 bin 805 kişinintesti pozitif çıktı,253 kişi hayatını kaybetti.Toplam can kaybı20 bin 388, hasta sayısı2 bin 783, ağır hastasayısı 4 bin 191 oldu. 21bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyleiyileşen sayısı 2 milyon58 bin 437'ye yükseldi.Hastalarda zatürre oranıyüzde 3.8 olarak açıklandı.Sağlık BakanıFahrettinKoca,"Aktif vaka sayısında düşüşdevam ediyor. Düşüş hızındayavaşlama olsa da ağır hastasayımız da düşmeye devamediyor. Kısıtlamalar sonuçveriyor. Aşıdan da sonuçalana kadar sabırlatedbirlere uymalıyız"dedi.ANKARADenızliPamukkale'de özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun (70) da 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 20 gündür tedavi altında olan 1 çocuk babası Türkoğlu'nun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu.