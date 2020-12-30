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‘Kısıtlamalar sonuç veriyor, Tedbirlere uyalım’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
‘Kısıtlamalar sonuç veriyor, Tedbirlere uyalım’
Türkiye'de dün 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 20 bin 388, hasta sayısı 2 bin 783, ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu. 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız" dedi. ANKARA

Annesinden iki hafta sonra Kovid-19'a yenik düştü
Denızli Pamukkale'de özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun (70) da 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 20 gündür tedavi altında olan 1 çocuk babası Türkoğlu'nun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu.

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‘Kısıtlamalar sonuç veriyor, Tedbirlere uyalım’
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