Kocaeli’nde alkol operasyonu

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olacak. Bu nedenle yılbaşı öncesi talebi fırsata çevirmek isteyen suç örgütleri, gruplar veya kişilere yönelik ülke genelinde uygulama yapıldı. Kocaeli'nde de merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde üretilen veya yurda kaçak yollar ile sokulan içkileri engellemek amacıyla önceki gün tüm ilçelerde operasyon yapıldı.

3 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Özellikle son zamanlarda, sahte alkol nedeniyle yaşanan vakalarda göz önünde bulundurularak yurt genelinde yapılan alkol operasyonlarının Kocaeli ayağında 115 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 35 şişe sahte alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi. Bu kapsamda 3 kişiye kaçak içki satışı yapmak ve tütün mamulleri ile alkol piyasası kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca bu denetimlerde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.