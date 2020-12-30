Korkutan yangında 2 çocuk yaralandı

Kocaeli İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak üzerinde bulunan bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Çevredekiler evden çıkan duman ve alevleri görünce hemen 112 acil yardım hattını aradılar. Bölgeye kısa sürede itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde mahsur kalan ve yaralanan Zafercan A.(15) ile 2 buçuk yaşındaki Çağatay A'yı kurtararak dışarıya çıkarttı. Yaralı çocuklar ile dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde yapılan müdahale sonrası, yaralı çocuklar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.