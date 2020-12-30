Korona denetiminde 283 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde Salı günü yapılan uygulamalarda bin 134 iş yeri denetlenirken, 17 bin 259 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 2 kişiye, maske takma kuralına uymayan 99 kişiye, koronavirüs tedbirlere uymayan 5 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içen 25 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 129 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten3 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişi ile 1 iş yerine olmak üzere toplam 283 idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı.