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Koronaya yakalanan muhtar kapıya uyarı astı

’da koronavirüs testi pozitif çıkan muhtar , mahalle sakinlerini muhtarlığın kapısına astığı yazıyla uyardı.

Ersoy İŞİTMEZ Ersoy İŞİTMEZ
Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:04 ABONE OL
Koronaya yakalanan muhtar kapıya uyarı astı

Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan muhtar Coşkun Yıldız, mahalle sakinlerini muhtarlığın kapısına astığı yazıyla uyardı.

İnegöl ilçesi Burhaniye mahalle muhtarı Coşkun Yıldız, yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkında evde karantinaya girdi. Mahalle sakinlerini muhtarlık kapısına astığı yazıyla uyaran Yıldız, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Muhtarlık işlemleriniz için Azamız Erol Akkaya ile irtibata geçiniz" şeklinde bir yazı astı. Ayrıca sosyal medya hesabından da kendisi ile temaslı olma ihtimali olanları uyaran Muhtar Yıldız, 8 gün evinde karantinada kalacak.

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Koronaya yakalanan muhtar kapıya uyarı astı
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