Küçük Mert’in polis sevgisi Emniyet’i harekete geçirdi

Mardinli küçük Mert'in polis sevgisi ailesini CİMER'e yönlendirdi. Mert'in ailesi çocuklarının polisleri çok sevdiğini CİMER'e bildirince Mardin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Mardin Emniyet Müdürlüğü polisleri küçük Mert için polis üniforması, polis arabası ve polisliği anlatan bir de pasta hazırlatarak Mert'in yaşadığı eve gitti.

"MERT'İN AİLESİ BİZE ULAŞTI BİZ DE ONA ULAŞTIK"

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Mert ile Mardin polisinin bir araya gelişinin fotoğraflarını paylaşarak, "Polisimizi çok seven minik Mert'in ailesi CİMER üzerinden bizlere ulaştı, biz de ona" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE PASTA KESTİK"

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medyadan "CİMER üzerinden bizlere ulaşan minik çocuğumuz Mert' in Ailesi, Mert'in polislik mesleğine olan sevgisinden bahsetmiş, bunun üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimizce minik yavrumuz ziyaret edilerek, polis üniforması ve polis arabası hediye edilmiş ve birlikte pasta kesilmiştir" dedi.