Limitlerin altında balık tutanlara ceza kesildi

Zonguldak Sahil Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ekiplerince Kilimli İlçesinde bulunan Balıkçı Barınağı içerisinde asgari limitlerin altında avlanan hamsilerin nakledildiği ihbarı alınması üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgeye intikal etmesinin ardından tekne üzerinde yapılan denetimler neticesinde bir balık avlama gemisine ait takribi 30 ton hamsinin 3 adet kamyona, yem fabrikasına götürülmek üzere dökme olarak yüklendiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ekiplerince kasalara yüklenen hamsilerden numune alarak balık boyu ölçümü yaptı. Yapılan ölçümler neticesinde balıkların asgari limitlerin çok altında olduğu tespit edildi.

Ekipler tekne sahibine 2 bin 500 TL, tekne personeli olan 4 şahsa bin 700 TL idari para cezası uygulanırken balıklara el konulduğu öğrenildi.