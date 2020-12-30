Maden şehidi dualarla ebediyete uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde 29 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen iş kazasında şehit olan maden işçisi Soner Dağlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Abacıoğlu Mahallesinde kılınan cenaze namazı ve yapılan helalleşme ve dualar sonrası aile mezarlığında toprağa verilen maden işçisi Covit19 Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Şube Yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Maden şehidi Soner Dağlıoğlu, 1978 doğumlu, evli ve 1 çocuk babası olup 2006 yılında TTK'ya işbaşı yapmıştı.