Mayonez paketlerken deterjan imal ettiler!

İstanbul polisi geçtiğimiz haftalarda Pendik'te piyasadan topladıkları tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerin insan sağlığını hiçe sayarak satmaya çalıştıkları iddia edilen M.G. ve M.T. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Kaynarca Mahallesi'nde bulunan ve baskın düzenlenen depoda yapılan aramalarda; 120 adet 8'er kilogramlık mayonez paketleri ve kaçak deterjan imalatında kullanılan bir Deterjan Karma Makinesi bulundu. İki şüphelinin hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Ürün Bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. El konulan ve tüketim tarihi geçmiş olan mayonezlerin üzerlerindeki etiketlerinin değiştirildiği ve üzerlerine yeni tüketim tarihli sahte etiketler basıldığı belirlendi. Mayonezlerin büfelere satılarak yeniden piyasaya sürülmeye hazırlandığı öne sürüldü.

POLİSLER AYNI KAREDE FOTOĞRAFLADI

Baskın düzenlenen o depo mühürlendi. İddialara göre gözaltına alınan şüphelilerin; piyasadan topladıkları mayonez paketlerinin eski etiketlerini, bastırdıkları yeni etiketlerle değiştirdikleri ve mayonezleri yeniymiş gibi büfelere satarak piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi. İki şüphelinin; piyasadan topladıkları tüketim tarihi geçmiş ve bozuk mayonezleri paketledikleri depoda aynı zamanda kaçak deterjan imal ettikleri de ortaya çıktı. Adreste bulunan Deterjan Karma Makinesi ve satışa hazır hale getirilmiş olan mayonezler polisler tarafından aynı karede böyle görüntülendi.