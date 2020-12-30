Melikgazi’de 80 günde 80 park yapıldı

Kayseri'nin ilçelerinden Melikgazi Belediyesi ilçenin 58 mahallesi için söz verdiği 80 park çalışmasını 80 günde tamamlayarak tamamladı.

Tamamlanan parkları gezerek çocuklarla oyun oynayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 80 gün önce verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek 58 mahallede 80 parkı tamamladıklarını söyledi.

80 GÜNDE 80 PARK İLE REKOR KIRDIK

Melikgazi Belediyesi olarak 400 bin metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu; "80 günde 80 park sözümüzü 9 Ekim'de vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve 80 günde parklarımızı tamamladık. 400 bin metrekare yeşil alanı Melikgazi'mize kısa sürede kazandırarak park sayımızı artırdık. 80 günde 80 park yaparak bir rekor kırdık. İnşallah pandeminin bitmesiyle parklarımızda güle oynaya eğleneceğiz. Parklarımızın açılışlarını ve isimlendirilmesini 2021 yılı içerisinde yapacağız" diye konuştu.

PARKLARDA YENİ NESİL OYUN GRUPLARI OLACAK

Parklarda yeni ne il oyun grupları kurduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Parklarımızda tartan pisti, yürüyüş ve bisiklet yollarımız ve spor aletleri var. Yerine ve ihtiyaca göre parklarımızı irili ufaklı olmak üzere yaptık. 2021'de çocuklar çok mutlu olacak. Kayseri'de parklar konusunda Melikgazi konuşulacak. İnşallah açılışını 2021 'de pandeminin bitmesiyle, çocuklarımız ile birlikte yapacağız. 2021'de de hem yeni park yapmaya hem de ağaçlandırma yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda eski parklarımızı da yeni ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz onlar mutlu olunca bizde oluyoruz. 7'den, 70'e tüm vatandaşımız için yaptığımız parklarımız Melikgazi'mize ve Kayseri'ye hayırlı olsun." dedi.