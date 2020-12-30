Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi son 1 rakama ne kadar ikramiye veriyor? MPİ 1 bilene ne veriyor?

Milli Piyango Online ile 2021 yılbaşı Milli Piyango çekilişi için saatler kaldı. Öğlen başlayacak olan çekiliş heyecanı, gece yarısı sona erecek. Akşam saatlerinde düzenlenecek MPİ canlı yayını ile 2021 Milli Piyango YIlbaşı çekiliş sonuçları belli oluyor. Büyük ikramiyenin yanında diğer kategorilerdeki ikramiye tutarları da şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Bunlardan birisi de Milli Piyango'da son 1 rakama verilen ikramiye miktarı... Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi son 1 rakama ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO 1, 2, 3, 4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek.. İşte geçen yılki Milli Piyango'nun sonuçlarına göre ikramiye tutarları...