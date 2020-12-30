Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar ikramiye veriyor? MPİ 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango Online 2021 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklanmasına sayılır saatler kaldı. Yarın öğle saatlerinde başlayacak çekiliş heyecana gece yarısına kadar devam edecek. MPİ canlı yayını ile gerçekleşecek çekilişin ardından kazanan talihliler belli olacak. Büyük ikramiye ile birlikte diğer kategorilerde kazanılması muhtemel ikramiye tutarları merak ediliyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde son 3 rakama bilene ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO 3 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek. İşte geçen yılki Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre ikramiye tutarları...

2021 Milli Piyango ikramiye türleri ve tutarları