Milli Piyango telefondan bilet sorgulama işlemi! MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları telefondan nasıl öğrenilir?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için iki gün kadar bir süre kaldı. Büyük ikramiyenin sahibini arayacağı çekiliş, canlı yayında yapılacak ve pek çok farklı platformda kamuoyu ile paylaşılacak. Akıllı telefonu kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sonuç öğrenme işlemi için en çok tercih edilen yöntem telefondan Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları telefondan nasıl sorgulanır ?

2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU TELEFONDAN ÖĞRENME

Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçlarını telefondan öğrenmek için Milli Piyango Online resmi sitesinde yayımlanan duyuru ve uygulama özellikleri şu şekilde;