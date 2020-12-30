Milli Piyango telefondan bilet sorgulama işlemi! MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları telefondan nasıl öğrenilir?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için iki gün kadar bir süre kaldı. Büyük ikramiyenin sahibini arayacağı çekiliş, canlı yayında yapılacak ve pek çok farklı platformda kamuoyu ile paylaşılacak. Akıllı telefonu kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sonuç öğrenme işlemi için en çok tercih edilen yöntem telefondan Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları telefondan nasıl sorgulanır ?
2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU TELEFONDAN ÖĞRENME
Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçlarını telefondan öğrenmek için Milli Piyango Online resmi sitesinde yayımlanan duyuru ve uygulama özellikleri şu şekilde;
MİLLİ PİYANGO TELEFON UYGULAMASI AÇIKLAMASI
Resmi sitede yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verildi: "Tümüyle yenilenen Türkiye'nin Şansı Milli Piyango Şans Oyunları'yla tanışmaya Hazır mısın?
Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ile dilediğin zaman dilediğin yerden hem Milli Piyango biletleri satin alabilir hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilir hem de 15'ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilirsin.
QR Kod Okuyucu ile Kazançlarını Anında Öğren: Milli Piyango'da artık haftanın her günü bir çekiliş var! Milli Piyango ,Çılgın Sayısal Loto , Süper Loto, On numara ve Şans Topu çekiliş sonuçlarını ister bilet numaranı girerek ,ister biletinin ön yüzündeki QR kodunu uygulamandaki Kontrolör'e okutarak anında öğrenebilirsin. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yüksek ikramiyeleri ile artık daha da fazla kazanma şansın var!"
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