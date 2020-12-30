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yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!

’nun resmi internet sitesinden milyonlarca kişinin heyecanla beklediği çekiliş ile ilgili detaylar açıklandı. 100 Milyon TL’lik tarihi ikramiyenin verileceği çekilişe saatler kala heyecan üst seviyeye çıktı. Zengin olma umudu ile bilet alanlar çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna da cevap aramaya başladı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2021 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi saat kaçta sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:31 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Online ile noter huzurunda yapılacak tarihi çekilişte büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olarak açıklanması ilgiyi daha da arttırdı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanan çekiliş takvimi ile özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusu ise cevabını buldu. Öğle saatlerinde başlayacak ve akşama kadar sürecek olan çekilişin tüm detayları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun detayları!

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango'nun bu sene ki büyük ikramiyesi 100 Milyon TL olarak açıklandı. Milyonlarca bilet satın alınırken, tarihi gün için ise geri sayım başladı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile çekiliş saatleri belli oldu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YAYIN KANALI BELLİ OLDU

YAYIN-1 : 14:00- 20:30 TSİ

14:30-16:00 1. Bölüm / 200-1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 10.000 TL-10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2 : 22:30-00:30 TSİ

23:00- 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!

KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK

'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları, biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 14,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İLE BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Online ile bu yıl gerçekleşecek olan büyük çekiliş için detaylar belli oldu. Dağıtılacak ikramiyeler resmen açıklanırken, biletler de hızla tükenmeye başladı. Milli Piyango sonuçları açıklanması ile birlikte işlemi en çok merak edilen konu olacak.

Milli Piyango sorgulama işlemlerinizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz.

Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!

'nun 100 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibini bulacağı için gün geri sayım başladı. 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. işlemi ile biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şöyle;

- Milli Piyango Sonuçları bağlantısına tıklayın

- Bilet numarası alanına biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yazın.

- Sorgula butonuna tıklayın

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? 2021 Milli Piyango Online ile çekiliş takvimi yayınlandı!
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