Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı

Kaza, gece geç saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Şıhmasut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hız yaptığı iddia edilen Bilal Badıllı idaresindeki motosiklet, sokakta park halindeki 63 DV 745 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etsiyle sürücü kamyonetin altına girerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.