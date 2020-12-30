Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı

’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki pikaba çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 00:54 Son Güncelleme: 31.12.2020 00:55 ABONE OL
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı

Kaza, gece geç saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Şıhmasut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hız yaptığı iddia edilen Bilal Badıllı idaresindeki motosiklet, sokakta park halindeki 63 DV 745 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etsiyle sürücü kamyonetin altına girerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA