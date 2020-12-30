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Dalaman’da korkutan : son dakika geçti

tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Dalaman’da saatler 21.45’i gösterdiğinde 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 11.83 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İşte Muğla’da yaşanan depreme ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:15 ABONE OL
Muğla Dalaman’da korkutan deprem: AFAD son dakika geçti

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ufaklı çaplı paniğe neden oldu. Deprem Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin şiddeti 3.6 olarak duyuruldu. AFAD ayrıca, depremin 11.83 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

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Muğla Dalaman’da korkutan deprem: AFAD son dakika geçti
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