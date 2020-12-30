Muğla Dalaman’da korkutan deprem: AFAD son dakika geçti

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ufaklı çaplı paniğe neden oldu. Deprem Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin şiddeti 3.6 olarak duyuruldu. AFAD ayrıca, depremin 11.83 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.