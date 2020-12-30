Önce 320 bin lira aldı, sonra 3 milyon istedi

Adana'da plan kurarak üvey kız kardeşini çalıştığı işyerinin patronu ile ilişkisini gizlice görüntüleyen ve daha sonra "Eşine gönderirim" diyerek şantajla önce 320 bin lira para alan daha sonra sosyal medyaya yayınlarım diyerek 3 milyon lira daha isteyen Kadir A. (31) ile birlikte 1'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı.

AYARLANAN EVE GÖTÜRDÜ

Olay, Merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçi Rafet D., yanında çalışan Kadir A. ile birlikte çiftliğe gitti. İşlerini bitirdikten sonra Kadir A., "Tanıdığım bir kadın var. Ona gidelim mi?" diye sordu. Rafet D.'nin teklifi kabul etmesi üzerine ikili, daha önce ayarlanan eve gittiler. Kadir A. burada Betül I. (18) ile odaya girerken, Rafet D. de Kader A. (18) ile birlikte oldu.



Zanlı Betül A.

GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Bu olaydan bir süre sonra Rafet D.'yi telefonla arayan Kadir A, "Elimizde Kader ile ilişkiye girdiğini gösteren görüntüler var. Eğer istediğimiz parayı vermezsen, bu görüntüleri eşine yollarız" diye tehdit etti. Paniği kapılan çiftçi, kendisine şantaj yapan Kadir A. ve onunla ortak hareket eden Betül I., Kader A., Vedat G. (28) ve Mehmet Sait A.'ya (26) toplamda 320 bin lira verdi.

EŞİNE GÖNDERİRİZ

Ancak Kadir A, aldığı paraya rağmen, Rafet D.'ye yönelik şantajı sürdürdü. Rafet D.'yi arayan Kadir A, "Bize ya 3 milyon lira nakit para verirsin ya da tarlanı bize devredersin. Yoksa görüntüleri sosyal medyada paylaşırız" tehdidinde bulundu. Ne yapacağını şaşıran Rafet D. polise başvurarak başından geçen olayı anlattı.



Zanlı Kadir A.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen gasp ekipleri, Kadir A., Betül I., Vedat G. ve Mehmet Sait A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında suçu birbirlerinin üzerine atan zanlılardan Kadir A. ve Betül I. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, Kadir A.'nın üvey kardeşi Kader A'yı her yerde arıyor.