Otomobilin kapısından 10 silah çıktı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacı ile çalışmalara son sürat devam ediliyor.

Narkotik ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ilk başta bir şey bulunamadı. Daha sonra otomobilin sağ kapısı sökülerek içine bakıldı. Yapılan aramada sağ kapı içinden 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 adet şarjör, 13 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirdi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemi kullanan zanlılar narkotik polisine bile büyük şaşkınlık yaşattı. Operasyon kapsamında yakalanan N.E ve A. Ö. isimli şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçundan gözaltına alındı.