Pandemi sonrası kuzine satışları patladı

Rizeliler için köylerin vazgeçilmezi olan kuzineler, rağbet görmeye devam ederken, pandemi ile birlikte satışlar daha da arttı. Pandemi sonrası vatandaşların köy evlerinde yaşamayı tercih etmesiyle kuzine satışları altın yılını yaşıyor. Rizeliler evlerinin balkonuna, çatı katlarına kuzine kurarak yemeklerini yaparken, kuzineye diğer illerden de talep geliyor.

Kuzine ustalığı yapan Osman Karali mesleğin babadan kalma olduğunu belirterek; "20 yıldır kuzine sobası yapıyorum.Bizim bu bölgede kuzinesiz olmaz zaten.Pandemiden sonra kuzine sobasına bayağı bir talep oldu. Herkes köylere gidince, kuzine satışları çok arttı. Doğalgaz olan bazı yerlerde bile kuzine tercih ediliyor. Kuzinede ekmek , mısır ekmeği , yemek gibi bir çok şeyi yapabildiği için tercih ediliyor.Pandemi sonrası Türkiye'nin her yerinden talep gelmeye başladı. Daha önceden Akdeniz tarafından talep gelmezdi fakat bu yıl Bodrum, Antalya , Adapazarı ve Bursa'dan çok talep oldu." İfadelerini kullandı.