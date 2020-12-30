İstanbul Beylikdüzü'nde sahte parfüm imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin polisten gizlenmek için iş yerinin önüne asansörcü tabelası yerleştirdiği ortaya çıktı. Adreste yapılan aramalarda onbinlerce sahte parfüm ele geçirilirken, iş yeri sahibi olduğu belirtilen O.K. ise gözaltına alındı.

Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video

Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit eden İstanbul Emniyet adrese bir operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerine yapılan baskında, dükkanın önünde asansörcü tabelası bulunduğu belirtildi. Adreste arama gerçekleştiren polis, parfüm imalathanesine çevrilen adrese, kapalı kasa araçlarla mal getirildiği ve bu yolla sahte parfüm imal edildiği ortaya çıktı. Yapılan aramalarda on binlerce şişe parfüm ve marka etiketi; tonlarca etil alkol ve parfüm esansı ve 10 adet makine ele geçirildi.

SİGORTASIZ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI



Adresteki denetimlerini sürdüren polis, iş yerinde çalışan beşi yabancı uyruklu altı işçinin sigortasız olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi O.K. gözaltına alınırken, söz konusu adres ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.