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Rehin aldığı annesini tüfekle vurdu

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Rehin aldığı annesini tüfekle vurdu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü. Alınan bilgiye göre, Uğur D. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile D.'yi (55) Hacı Ali Öztürk mahallesindeki evde rehin aldı. Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş zanlıyı ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sürdüğü sırada zanlı, rehin aldığı annesine pompalı tüfekle ateş etti. Eve giren özel harekat ekipleri zanlıyı yakaladı. Anne Vesile D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Rehin aldığı annesini tüfekle vurdu
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