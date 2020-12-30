Rize’nin ‘Pisa Kuleleri’ yıkılıyor

Rize'de dolgu zemin üzerinde inşa edilen ve zamanla zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatan 4 bina tahliye ediliyor. Çökmemesi için demir direklerle destek verilen binalar tahliyelerinin ardından yıkılacak. Oturduğu evi boşaltan Ayfer Demir, "Burada çok anılarımız vardı. Zamanla böyle hal aldı. Bir yandan bu kadar ani yıkılacağı için üzülsem de sağlık için yıkıldığına seviniyorum. Bir gün birilerinin başına yıkılabilirdi" dedi.

Rize'nin Engindere Mahallesi'nde deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde zamanla kaymalar meydana geldi. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki daire sahipleri yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalışsana binaların eğimleri her geçen gün arttı. 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Binada oturanlar kapılarını açmakta bile zorluk yaşarken, evlerine gelen misafirlerinin ilk dikkatini çeken ise eğimler oluyordu.

RİZE'NİN PİSA KULELERİ OLARAK ADLANDIRILDILAR

Zamanlar altında bulunan dolgu zemininin kayması sorunu yaklaşık 6 derece eğimle yana yatan binaları görenler 'Pisa Kuleleri' ismi taktı. Yerli Yabancı Birçok insanın yanından geçmekten bile korktuğu binalar da oturanlar ise yıkım konusunda hem fikir oldu. Yapılarla ilgili incelemelerde bulunan İl Çevre Şehircilik müdürlüğü ekipleri binaları tahliyesini istedi. Tahliye edilen binalar 2021 yılının ilk günlerinde yıkılacak.

BURADA ÇOK ANILARIMIZ VARDI

Tahliye kararı sonrası oturduğu evi boşaltan Ayfer Demir, "Yıllarca oturduğum bina idi. Burada çok anılarımız vardı. Zamanla böyle hal aldı. Bir yandan bu kadar anı yıkılacağı için üzülsem de sağlık için yıkıldığına seviniyorum. Bir gün birilerinin başına yıkılabilirdi." dedi.