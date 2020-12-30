Sağlık çalışanlarına süpriz ziyaret

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kuş ve beraberindeki AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, burada Başhekim Dr. Eyyüp Şelli ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kuş ve beraberindekiler, sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti, Kadın Kolları üyeleri tarafından evlerinde hazırlanan ikramları verdi. Başhekim Şelli ve hastane yönetimiyle de görüşen Kuş, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının bu zor süreçte büyük emek harcadıklarına şahit olduklarını belirten Kuş, "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında ve emrindeyiz. Kadın Kolları İl Başkanımızın, Kadın Kolları İlçe Başkanımızın size karşı olan duyarlılığı ve hassasiyetleri bizleri mutlu etti. Allah sizlerden razı olsun. Pandemi döneminde en çok yıpranan, en çok fedakarlık gösteren arkadaşlarımız sizlersiniz. Ben şahsım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu hizmetinizden dolayı Ahirette de emeğinizin karşılığını almayı nasip eylesin. Tabiri caize bir savaş içerisindeyiz ve bu savaş içerisinde en önde olanlar sizlersiniz. Allah sizlerden razı olsun. Savaştakilerinin duası makbuldür, sizlerden dua bekliyoruz inşallah." dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ise, "Sağ olsun Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ve kıymetli eşleri bugün birlikte sizleri ziyaret ediyoruz. Bizlere eşlik eden Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanımız Mehmet Moğal ve İlçe Kadın Kolları Başkanımız Gülten Balcı ile birlikte sizlerin yanınızdayız. Mart ayından bu yana göstermiş olduğunuz çok özverili çalışmadan ötürü sizlere teşekkürü borç biliyoruz. " şeklinde konuştu.