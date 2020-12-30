Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Yılbaşı gecesi olan 31 Aralık günü için geri sayım sürerken, 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle şans oyunu severleri heyecanlandıran Milli Piyango yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alımları devam ediyor. Bayilerden ya da AVM'ler den aldıkları biletlerin sahte olup olmadığını öğrenmek isteyenler Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Öğrenmek isteyenler tüm detayları ve Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasına buradan erişebilirler…