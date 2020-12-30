Şanlıurfa otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 63 ACH 907 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen 35 HAT 70 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Günbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada bir kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Suruç karayolu bir süre trafiğe kapandı. Her iki araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.