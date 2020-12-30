Şanlıurfa’da bir evde 2 şüpheli ölüm

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay Haliliye ilçesi Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir evde 2 genç ölü bulundu. Olayın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelmede gençlerin, sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Olay yeri incelemenin ardından 2 gencin cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli tıp kurumuna Kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.