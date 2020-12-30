Şanlıurfa'da kiloyla kebap yaptırma dönemi

Şanlıurfa'da koronavirüs salgını, hizmet sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mutfağıyla ünlü kentte restoran ve lokantalar paket servisi ya da kilo ile pişirme dönemine girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Saat 20.00'den sonra ise gel-al hizmeti olmayacak, sadece telefonla ya da online sipariş hizmeti verilebilecek.

Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden patlıcanlı, domatesli, sade Kebap koronavirüs önlemleri ile birlikte büyük rağbet görüyor. Şanlıurfa genelinde bulunan restoranlarda içeri Müşteri yasağı nedeniyle kilo ile kebap pişiremeye başladı. Pandemi döneminde paket servisi ile birlikte lokantalar belirli bir fiyat karşılığında kilo ile kebap pişiriyor.

Pandemi nedenliyle ailesini lokantaya götüremeyen vatandaşlar, daha ekonomik hale gelen kilo hesabıyla kebap siparişini veriyor. Kasaptan aldıkları 1 kilo etten, 5 kişilik porsiyon kebap yaptırmak için lokantalara giden vatandaşlar, pişirme ve garnitür parasını vererek, yemeklerini hazırlıyor. Oldukça zahmetsiz ve ekonomik olan kilo hesaplı kebap siparişini alan lokantalar, vatandaşın kebap yemek ihtiyacını karşılıyor.