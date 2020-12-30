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'da park halindeki otomobil alev aldı

'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde gece saatlerinde, park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:11 ABONE OL
Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde gece saatlerinde, park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Edinilen bilgiye göre; park halindeki 63 K 7722 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarını alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, otomobilde büyük çapta zarar meydana geldi.

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Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev aldı
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