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sonuçları belli oldu! Online ile - sayfası

İdaresi (MPİ) ile işbirliğiyle tamamen yenilenen ve Çarşamba ile Pazar günleri şans oyunu severlerce kazandıran numaraları beklenen MPİ sonuçları bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) MP TV canlı çekilişle belirleniyor. üzerinden kupon doldurarak canlı çekilişe dahil olan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 30 Aralık MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla ve sayfası detaylarına buradan ulaşarak şanslı numaralarla sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 20:07 Son Güncelleme: 30.12.2020 20:08 ABONE OL
Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları, şans oyunu severlerce haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığıyla Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınına bayilerden ya da online olarak kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 30 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 ARALIK)

30 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilir ve biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Kazandıran numaralar şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Aralık Şans Topu sonuçları: 18 - 25 - 16 - 15 - 31 + 14

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası
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