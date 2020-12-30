Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları, şans oyunu severlerce haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığıyla Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınına bayilerden ya da online olarak kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 30 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 ARALIK)

30 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilir ve biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Kazandıran numaralar şöyle;