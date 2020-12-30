Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenerek çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan ve şans oyunu severlerce şanslı numaraları merak edilen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) belli oldu. Milli Piyango Online bünyesinde bulunan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenecek olan oyuna kupon doldurarak dahil olan ve 93 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 30 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 ARALIK)

30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları detayları ve MP TV canlı çekiliş bağlantısına bu başlık altından erişebilirsiniz. Detaylar şöyle;