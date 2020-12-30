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canlı çekilişle belli oldu! ile 30 Aralık ve çekiliş sonuçları

, (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri bünyesindeki MP TV çekilişiyle belirlendi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango bayileri ve resmi site üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler 93 Milyon TL’lik kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 30 Aralık MPİ açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 30 Aralık ile çekiliş sonuçları detaylarına buradan erişerek biletinizle sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 23:41 Son Güncelleme: 30.12.2020 23:41 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğinde baştan sona yenilenen ve çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan, şans oyunu severlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri heyecanla beklediği MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) belirlendi. Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ve Youtube canlı yayın ile kazandıran numaraları açıklanan oyun için kupon dolduran ve 93 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmayı hedefleyen şans oyunu severler 30 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla şanslı numaralara erişmek istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları bilgileriyle birlikte MP TV canlı çekiliş linkine buradan erişebilir, kazandıran numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Detaylar şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 72 - 58 - 53 - 45 - 1 - 31 + 23 (Joker)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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