Şehit çocuklarına bisiklet hediye edildi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatıyla Petrolkent Mahallesi Gençlik Merkezi'nde 3 gönüllüye ve bisikleti çalınan 65 yaşındaki Şevket Akburak'a Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü, tespit ettiği 10 şehit yakını öğrenciye de birer bisiklet olmak üzere toplam 14 bisikleti hak sahiplerine hediye etti.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza her konuda imkânlar nispetinde destek yapıldığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili: "Şehit yakını olan 5 kız ve 5 erkek öğrencimize, Petrolkent Mahallesinde Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 gencimize ve bisikleti çalınan 65 yaşındaki Şevket Akburak amcamıza birer bisiklet hediye ettik. Allah kaza bela vermesin, güle güle kullanmalarını diliyoruz. Sosyal İşler Müdürlüğümüzün yardımları devam edecektir. Önceliğimiz şehit yakınlarımız olacak, onlar bizim baş tacımızdır. Eğitime destek olmak için evlerinde bilgisayarı, tableti veya televizyonu olmayanlara da eğitimden geri kalmamaları için desteklerimizi esirgemedik" dedi.