Seyir halindeki tanker alev aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kaza Kızıltepe – Nusaybin karayolunda yaşandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 47 LB 866 plakalı Kalekim yüklü tanker, uluslararası İpekyolu üzerinde, Kumlu Mahallesi (Köyü) yakınlarında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Jandarma ekipleri tedbir amaçlı İpekyolu'nu trafiğe kapatırken tankerin sürücüsü araçtan çıkmayı başardığı araç yangınında tanker olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Kalekim yüklü tankere haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe itfaiye ekibi tarafından müdahale edilerek yangın tanker kısmına sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışması başlatırken aracın ön kupasının zarar gördüğü öğrenildi. yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın nedeniyle İpekyolu'nda uzun araç kuyrukları da oluşurken yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.