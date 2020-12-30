Sivas AFAD'a başarı ödülü

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2020 yılı değerlendirme toplantısı AFAD binasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AFAD Müdürü Nazif Ekinci ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

SADECE SİVAS'A DEĞİL BÖLGEYE HİZMET VERİYORUZ

Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, 2020 yılının çok enteresan bir yıl olduğunu, yıl içerisinde kurumların kendi iç dinamiklerini gözden geçirdiğini ve iyi bir tecrübe kazandıklarını belirterek, "İlimiz coğrafi açıdan çok kritik bir yerde. Sadece kendi ilin ihtiyaçlarından ziyade bölgenin ciddi ihtiyacını karşılayacak bir durumda. Gerek fiziki anlamda olsun gerek personel anlamında olsun gerek eğitim anlamında hazırlıklı olmalıyız ki hazırlıklıyız. Personellerimiz çok iyi, ben beğeniyorum. Sivas AFAD İl Müdürlüğümüz, Türkiye'nin en iyi kurumsal alt yapısı, iç dinamikleri, birlikteliği, reaksiyonu ve hazır kıta olmasıyla en iyi illerden bir tanesi. Bu ödüller tesadüf değil. Bu ödüller hepinizin emeğinin karşılığı. Fiziki anlamda da hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Bu bina Türkiye'de örnek binalardan birisi. Çok emek verildi. Emeği geçenlere başta bakanımıza, AFAD Başkanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

2020 YILI TECRÜBE KAZANDIRDI

2020 yılında yaşanan olaylardan dolayı kurumun çok tecrübe kazandığını belirten Vali Ayhan şöyle konuştu: "Tabi biz afatın olmasını beklemeyeceğiz. Hazır bekleyeceğiz, eğitim olarak hazır olacağız. Bu coğrafyanın kaderi. Bu coğrafyada yaşıyorsak afetlere hazır olmamız lazım. 2020 yılında iyi tecrübeler, dersler edindiğinizi düşünmekteyim. Rabbim bir daha bu belaları, afetleri sel, çığ, deprem, pandemi belalarını göstermesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, AFAD Başkanlığınca gönderilen hediyeleri personele takdim etti.