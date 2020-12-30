Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de son dönemde artan vaka sayıları tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu tedbirler arasında en önemlisi ise hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri de değişkenlik gösteriyor. Peki, yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar;

YILBAŞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler de resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklardır. Nöbetçi eczanelerden ihtiyaçlarını alabilirsiniz. Öte yandan hastanelerde poliklinik hizmeti vermeyecektir o yüzden randevu sisteminden de poliklinik için 1 Ocak günü randevu almanız mümkün değildir ancak acil servisler her daim açık olacaktır.