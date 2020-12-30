SON DAKİKA HABER | Aylin Sözer Çapan’ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı! İşte Türkiye'yi yasa boğan Aylin Sözer’in o sözleri…

Aylin Sözer cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Özel bir üniversite öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından canice öldürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Aylin Sözer'in mezun olan öğrencilerine yaptığı konuşmaya ortaya çıktı. İşte Sözer'in o sözleri…

"HER BİRİNİZE O KADAR GÜVENİYORUM, İNANIYORUM Kİ…"

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aylin Sözer'in öğrencilerine, "Hepinizi çok seviyorum. Bilmiyorum gösterebildim mi ama... Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim ki siz de aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar güveniyorum ve inanıyorum ki, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanını attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi, ilgi, saygı en çok da meslek aşkı var" dediği görülüyor.